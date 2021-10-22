​МВС закликає громадян повідомляти про факти підробки паспортів вакцинації

В Україні розпочато майже 800 кримінальних проваджень за фактом підробки сертифікатів вакцинації проти коронавірусу.

Про це повідомив у своєму відеозвернення міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Сьогодні в Україні фіксується найбільша смертність від початку пандемії. Це - виклик, який ми маємо подолати разом. Альтернативи вакцинації та дотриманню карантинних обмежень не існує! На жаль, деякі українці готові платити за підроблений сертифікат вакцинації, звертаючись до шахраїв та недобросовісних лікарів", - зазначив голова МВС.

Він також розповів, що Нацполіція щоденно бореться з такими підробками і вже розпочатла майже 800 кримінальних проваджень.

"Відповідальність тих, хто йдет на це кримінальне правопорушення, буде невідворотною. Тому прошу вас повідомляти про подібні факти на гярячу лінію Кіберполіції 0 800 505 170 або за номером 102. Бережіть своє життя та не розмінюйте його на підробки", - наголосив Монастирський.

Нагадаємо, основними поширювачами інфекції залишаються невакциновані люди. Так, щеплені теж можуть хворіти, але в середньому їхні ризики передати вірус іншому майже вдвічі нижчі, ніж у невакцинованих. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Чи можуть вакциновані переносити коронавірус?".

Наразі вже розроблено законопроєкт, що передбачає кримінальну відповідальність за підробку документів про проведення вакцинації від особливо небезпечних інфекцій. У МОЗ наголосили, що якщо хтось, свідомо або несвідомо, буде вносити в систему неправдиві дані, "жодне міністерство не підтримуватиме медпрацівників, які дозволяють собі таке".

Для перевірки ковід-паспортів українським поліцейським встановили на планшети спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяє зчитувати QR-код із міжнародних та внутрішніх сертифікатів про вакцинацію.

11 жовтня Кабінет Міністрів посилив правила для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили "жовтий", "помаранчевий " або "червоний" рівень епіднебезпеки. Як у водіїв, так і у пасажирів вимагатимуть наявність документів, які б підтверджували їхню COVID-безпечність. 21 жовтня нові правила набули чинності. Також на залізничних вокзалах України почали відкривати пункти вакцинації і тестування на COVID-19. У перший день на вокзалах вакцинували 500 осіб, 30 не допустили до поїздки та одного зняли з рейсу.