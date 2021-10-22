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На трасі "Київ-Одеса" внаслідок зіткнення загорілася вантажівка, одна людина загинула

Водій однієї вантажівки не впорався із керуванням та допустив зіткнення з іншою, що була припаркована на узбіччі.

Фото: Поліція Одеської області

На трасі Київ – Одеса сталося зіткнення двох вантажівок, в результаті якого почалася пожежа. Внаслідок аварії один з водіїв загинув.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Одеській області.

Як повідомляють правоохоронці, ДТП за участю двох вантажних автомобілів сталося на 451 км траси Київ – Одеса. 

“За попередньою інформацією, рухаючись в бік Одеси, водій однієї вантажівки не впорався із керуванням та допустив зіткнення з іншою, що була припаркована на узбіччі. Від удару перший транспортний засіб загорівся, кермувальник загинув”, - йдеться у повідомленні.

Зараз на місці події рятувальники проводять роботи з пожежогасіння. Поліцейські вирішують питання про її правову кваліфікацію.

На даній ділянці дороги обмежено рух транспорту, в бік Одеси рух здійснюється по одній смузі.

Нагадаємо, раніше сьогодні біля міста Обухів у Київській області сталася аварія за участі пасажирського автобуса та вантажівки. Автобус, у якому перебували 17 громадян Республіки Білорусь, внаслідок зіткнення перевернувся. Шестеро людей отримали травми і були доправлені до лікарні.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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