Протягом 2019 - 2020 років їхні дії завдали міському бюджету збитків на 4,6 млн грн.

Служба безпеки України викрила протиправну діяльність у столичному комунальному підприємстві "Муніципальна охорона".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що протягом 2019 – 2020 років дії чиновників завдали міському бюджету Києва збитків на 4,6 млн грн.

"За даними слідства, схему розкрадання бюджетних коштів організував колишній директор комунального підприємства, а підхопив його правонаступник, нинішній виконуючий обов’язки директора. «Нажитись» вирішили на закупівлі спецодягу для співробітників, задіяних в охороні комунального майна міста Києва та охороні громадського порядку. Упродовж 2019 – 2020 років посадовці уклали 10 договорів з одним із столичних комерційних підприємств на поставку спецодягу на загальну суму 15 млн грн", - повідомили в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

За результатами товарознавчої та економічної експертиз встановлено, що ділки втричі завищили вартість та обсяги товарів.

Під час обшуків в офісі комерційного підприємства-постачальника спецодягу правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, яка підтверджує протиправну схему.

Наразі двом посадовцям-комунальникам та директору комерційного підприємства оголошено про підозру за ч.3, ч.4 та ч.5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань оцінило можливі втрати Києва від системної корупції у 10 млрд гривень на рік.