Служба безпеки України викрила протиправну діяльність у столичному комунальному підприємстві "Муніципальна охорона".
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зазначається, що протягом 2019 – 2020 років дії чиновників завдали міському бюджету Києва збитків на 4,6 млн грн.
"За даними слідства, схему розкрадання бюджетних коштів організував колишній директор комунального підприємства, а підхопив його правонаступник, нинішній виконуючий обов’язки директора. «Нажитись» вирішили на закупівлі спецодягу для співробітників, задіяних в охороні комунального майна міста Києва та охороні громадського порядку. Упродовж 2019 – 2020 років посадовці уклали 10 договорів з одним із столичних комерційних підприємств на поставку спецодягу на загальну суму 15 млн грн", - повідомили в СБУ.
За результатами товарознавчої та економічної експертиз встановлено, що ділки втричі завищили вартість та обсяги товарів.
Під час обшуків в офісі комерційного підприємства-постачальника спецодягу правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, яка підтверджує протиправну схему.
Наразі двом посадовцям-комунальникам та директору комерційного підприємства оголошено про підозру за ч.3, ч.4 та ч.5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань оцінило можливі втрати Києва від системної корупції у 10 млрд гривень на рік.