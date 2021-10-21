Сьогодні 18 пасажирів не пустили в поїзди через відсутність ковід-сертифікатів або тестів

Сьогодні в Україні набрали чинності нові карантинні обмеження щодо пасажирських перевезень. Так, за першу половину доби 21 жовтня 18 пасажирів не пустили у поїзди через відсутність у них належних документів: сертифікату про вакцинацію, документу про отримання хоча б однієї дози вакцини, або негативного тесту на COVID-19.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зокрема, до поїзда № 18 Ужгород - Харків через відсутність необхідних документів не допущено п'ятьох пасажирів, № 81 Ужгород - Харків - одного пасажиру, № 252 Миколаїв - Харків - трьох пасажирів, № 150 Ворохта - Полтава - двох пасажирів та № 45 Лисичанськ - Ужгород - одного пасажира, а № 724 Київ - Харків - шістьох пасажирів.

Двічі до поїздів викликалися представники Національної поліції.

"АТ «Укрзалізниця» закликає усіх пасажирів неухильно дотримуватися нових правил проїзду транспортом, які затвердив Кабінет Міністрів України постановою №1236. Нагадаємо, що крім квитка та документа, що посвідчує особу для проїзду поїздами далекого сполучення, пасажири повинні мати: сертифікат про вакцинацію (паперовий або в додатку «Дія»), або документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19, або негативний результат ПЛР чи експрес-тесту на COVID-19, що мають бути зроблені не більше ніж за 72 години до посадки в поїзд", - наголосили в УЗ.

У разі відсутності зазначених документів, пасажири можуть зробити експрес-тест на 10 залізничних вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава (станція Полтава-Київська).

Пасажири, які мають квиток на поїзд, зможуть зробити це медичне дослідження за 350 грн. А також у пунктах вакцинації, що працюють на вокзалах.

Надалі УЗ планує збільшувати перелік вокзалів, де функціонуватимуть пункти вакцинації та тестування.

Нагадаємо, 11 жовтня Кабінет Міністрів посилив правила для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили "жовтий", "помаранчевий " або "червоний" рівень епіднебезпеки. Як у водіїв, так і у пасажирів вимагатимуть наявність документів, які б підтверджували їхню COVID-безпечність.

Сьогодні, 21 жовтня, нові правила міжрегіональних перевезень набули чинності. Також сьогодні на вокзалах почали відкривати пункти вакцинації і тестування на COVID-19.