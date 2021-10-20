У Савіка Шустера слідом за "Суспільним" заявили про тиск Банкової

"Не дивлячись на те, що зараз в Україні при владі нове покоління політиків, методи взаємодії з медіа залишаються старими".

Шеф-редакторка ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" Дар’я Тарасова заявила, що редакція програми часто стикається з тиском на свободу слова.

Про це вона розповіла "Сегодня".

Вона зазначила, що влада завжди намагалася нав'язати команді проекту зручних для себе опонентів і делегувати в ефір не тих, кого вони хотіли б запросити, а тих, кого влада вважала за потрібне. За її словами, така ситуація складалася "і за часів президентства Януковича, і при Порошенко".

"Не дивлячись на те, що зараз в Україні при владі нове покоління політиків, методи взаємодії з медіа залишаються старими", - сказала Тарасова.

Шеф-редактор "Свободи слова Савіка Шустера" згадала кілька інцидентів, пов'язаних з політиками. Так, в травні 2020 року депутат "Слуги народу" Олександр Дубинський, якого запросили на включення по Skype, спробував прорватися в студію. Партія "Слуга народу" тоді встала на сторону Дубинського, а Офіс президента навіть відкликав з прямого ефіру міністра енергетики.

Другий схожий випадок, за її словами, стався на початку жовтня, коли депутати партії "Слуга народу" бойкотували ефір програми. Під приводом зборів у Трускавці вони відмовили навіть включитися в прямий ефір, або надати для дискусії помічників міністрів. Ініціатива бойкоту, як повідомила Тарасова, виходила безпосередньо від Михайла Подоляка з Офісу президента.

Також журналістка зазначила, що нинішній міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко в 2015 році, коли він обіймав посаду гендиректора телеканалу "1+1", за наказом олігарха Ігоря Коломойського викинув програму Савіка Шустера з ефіру за 2 хвилини до початку трансляції.

"Сьогодні ця людина відповідає за інформаційну політику в країні", - підкреслила Тарасова.

Вона також провела паралелі з придушенням свободи слова в России та Беларуси.

“Спроби влади впливати на зміст суспільно-політичних програм - і наших, і "Суспільного" і будь-яких інших - свідчать про те, що ми рухаємося в напрямку Росії та Білорусі. Чи можливі такі прецеденти в країні, яка проголосила пріоритет європейських цінностей? Чи прийме Євросоюз до своєї спільноти державу, де існують такі тенденції? Думаю, відповідь очевидна", - підсумувала Тарасова.

Раніше журналістка Мирослава Барчук, яка веде суспільно-політичне токшоу "Зворотний відлік" на телеканалі "UA: Перший", звинуватила Офіс президента в тиску. За словами журналістки, 11 жовтня з Офісу президента надійшов ультиматум, щоб у програмі були присутні двоє "слуг" або не прийде жоден. Через тиждень з’явився інший ультиматум: двоє "слуг" прийдуть на ефір лише за умови, якщо редакція відмовить раніше запрошеному позафракційному депутату Гео Леросу.

Її слова підтвердив інший ведучий програми Павло Казарін.

Президент Володимир Зеленський назвав заяву журналістів "хайпом".

Нагадаємо, що "UA:Перший" є суспільним мовником. Він фінансується з бюджету за захищеними статтями - щорічно на його роботу закладається не менше 0,2 відсотка видатків загального фонду Державного бюджету України. При цьому державні посадовці не можуть впливати на інформаційну політику концерну.