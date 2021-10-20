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Окупанти з початку доби 9 разів порушили "тишу" на Донбасі, поранено українського бійця

Заборонене "Мінськом" озброєння російські найманці застосували тричі.

Окупанти з початку доби 9 разів порушили "тишу" на Донбасі, поранено українського бійця
Фото: Макс Левин

Упродовж середи, 20 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню. Вороги тричі застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це у вечірньому зведенні повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

"Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - сказано в повідомленні.

Сьогодні біля Березового ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

Поблизу Красногорівки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм і 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У напрямку Золотого-4 найманці двічі здійснили обстріли, застосовуючи міномети калібру 120 мм, протитанковий ракетний комплекс і стрілецьку зброю.

У районі Новолуганського ворожі збройні формування два рази обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік Троїцького противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.

У бік Причепилівки російсько-окупаційні війська вели обстріл зі стрілецької зброї.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - додали у штабі ОС.

Як повідомляли, вчора російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, з них чотири рази - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін, який відвідав Київ, заявив, що війна в Україні почалась і не закінчується через Росію.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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