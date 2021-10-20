Apple у додатку для артистів позначила Крим територією Росії

Міністерство закордонних справ доручило посольству в США звернутися до компанії Apple через те, що в додатку для артистів Apple Music, що дозволяє їм відстежувати прослуховування треків по країнах, Крим не був позначений як частина території України.

Про це розповів спікер МЗС Олег Ніколенко.

"Міністерство закордонних справ вже доручило посольству України в США звернутися до компанії Apple, аби розібратися в цій ситуації. Резолюції Генеральної Асамблеї ООН чітко вимагають від усіх сторін утримуватися від дій, які можуть поставити під сумнів статус Криму як невід’ємної частини території України", - зазначив він.

Раніше користувачі знайшли в додатку карту України, на якій Крим не був позначений як частина її території, а Росії. На ситуацію звернула увагу спільнота в Instagram Culture Ukraine, у якій публікується інформація про українську поп-культуру.

Фото: culture_ukraine

Фото: culture_ukraine

Нагадаємо, в 2019 році "Apple" на вимогу Росії почала показувати на карті Крим як російську територію. Півострів, який за міжнародним правом вважається територією України і був анексований Росією в 2014 році, в додатках Apple Maps та Weather позначили позначений як частину Російської Федерації. Однак, зазначалося, що користувачі Apple можуть побачити Крим російським, тільки коли перебувають на території Росії. За межами країни Apple не позначає регіон як російську територію.

Скандали з приналежністю Кримського півострова відбуваються регулярно. Наприклад, ддне з найвідоміших британських видавництв дитячої літератури Usborne Publishing визначило Крим у своїх атласах як територію, "оспорювану Україною і Росією".

Раніше американське видання Bloomberg некоректно позначило Крим на карті. Також повідомлялося, що телеканал СТБ звільнив режисера монтажу проекту "Холостяк" через карту України без Криму.

Росія окупувала Крим у 2014 році. Міжнародне співтовариство засуджує російські дії. Резолюція Генасамблеї ООН, ухвалена в грудні 2018 року, підтвердила неприпустимість захоплення території АР Крим силою.