Брат загиблого мера Кривого Рогу помер від отруєння алкоголем, - поліція

Судово-медична експертиза засвідчила, що брат загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Андрій помер внаслідок отруєння алкоголем.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Згідно з офіційним висновком судово-медичної експертизи смерть криворіжця настала внаслідок токсичної дії спиртів, випадкового отруєння алкоголем", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, тіло загиблого виявив знайомий, який приїхав його провідати. Напередодні потерпілий скаржився на проблеми зі здоров’ям.

Нагадаємо, Андрія Павлова знайшли мертвим у його власній квартирі 18 жовтня. Він був молодшим братом мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, якого знайшли мертвим на порозі його будинку 15 серпня.

Спочатку поліція розглядала три версії загибелі Констянтина Павлова - вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю. Згодом версію навмисного вбивства або інсценування вбивства правоохоронці відкинули і повідомили, що розглядаються версії самогубства або доведення до нього.