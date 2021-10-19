Ексдержсекретар США Колін Павелл помер від коронавірусу
Ексдержсекретар США Колін Павелл помер від коронавірусу
Торговельна мережа Lidl готується зайти на український ринок
Торговельна мережа Lidl готується зайти на український ринок
Стала відома планована дата поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в супертяжах
Стала відома планована дата поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в супертяжах
МОЗ попередило, що "червона" зона не обмежиться п'ятьма областями
МОЗ попередило, що "червона" зона не обмежиться п'ятьма областями
У Кривому Розі знайдено мертвим рідного брата загиблого мера Костянтина Павлова
У Кривому Розі знайдено мертвим рідного брата загиблого мера Костянтина Павлова
«Гра в кальмара»: як дорама стала світовою сенсацією
«Гра в кальмара»: як дорама стала світовою сенсацією
Разумков заявив, що законопроєкт про олігархів має підписувати він, Стефанчук заперечує (оновлено)
Разумков заявив, що законопроєкт про олігархів має підписувати він, Стефанчук заперечує (оновлено)
Експосол України в Естонії загинув, упавши зі сходів на дачі
Експосол України в Естонії загинув, упавши зі сходів на дачі
Керівник податкової Євген Олейніков: "Коли побачимо, що і скільки, гарантую, я цих хлопців оптом і в роздріб здам у прокуратуру"
Керівник податкової Євген Олейніков: "Коли побачимо, що і скільки, гарантую, я цих хлопців оптом і в роздріб здам у прокуратуру"
ГоловнаСуспільствоПодії

Брат загиблого мера Кривого Рогу помер від отруєння алкоголем, - поліція

Це засвідчила судово-медична експертиза.

Брат загиблого мера Кривого Рогу помер від отруєння алкоголем, - поліція
Архівне фото

Судово-медична експертиза засвідчила, що брат загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Андрій помер внаслідок отруєння алкоголем.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Згідно з офіційним висновком судово-медичної експертизи смерть криворіжця настала внаслідок токсичної дії спиртів, випадкового отруєння алкоголем", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, тіло загиблого виявив знайомий, який приїхав його провідати. Напередодні потерпілий скаржився на проблеми зі здоров’ям.

Нагадаємо, Андрія Павлова знайшли мертвим у його власній квартирі 18 жовтня. Він був молодшим братом мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, якого знайшли мертвим на порозі його будинку 15 серпня.

Спочатку поліція розглядала три версії загибелі Констянтина Павлова - вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю. Згодом версію навмисного вбивства або інсценування вбивства правоохоронці відкинули і повідомили, що розглядаються версії самогубства або доведення до нього.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також