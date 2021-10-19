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Російські найманці тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Втрат серед військових немає.

Російські найманці тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

На Донбасі впродовж доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три порушення режиму припинення вогню, один раз - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

В напрямку Авдіївки найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів. В бік Зайцевого окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Позиції українських воїнів біля Гранітноговорог обстріляв з мінометів калібру 120 мм.

Втрат серед військовослужбовців немає.

"Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, чим змусили противника припинити вогневу активність. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - зазначили у штабі.

Нагадаємо,  13 жовтня українські військові затримали його в районі КПВВ "Золоте". Бойовик з пов'язкою "СЦКК" займався розвідкою замість розмінування.

16 жовтня близько 200 проросійських демонстрантів пікетували штаб-квартиру ОБСЄ в окупованому Донецьку, вимагаючи звільнення "офіцера" бойовиків. Через це ОБСЄ призупинила роботу на території окупованих районів Донецької області.

На Луганщині місія ОБСЄ продовжує свою роботу.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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