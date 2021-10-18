Місія ОБСЄ продовжує роботу на окупованій території Луганщини

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ продовжує свою діяльність на непідконтрольній українській владі частині Луганської області, незважаючи на припинення роботи в окупованому Донецьку.

Про це повідомляє телеканал "ДОМ" з посиланням на пресслужбу ОБСЄ.

"У зв'язку з протестом напроти готелю, де в непідконтрольному уряду Донецьку проживають члени місії, СММ не має можливості відрядити з нього жодного патруля для виконання доручених їй завдань. Патрулювання в непідконтрольних урядові районах у Луганській області продовжується згідно з мандатом Місії", - йдеться у відповіді ОБСЄ на запит телеканалу.

В організації закликали сторони усунути будь-які перешкоди свободі пересування спостерігачів, а також нагадали, що СММ ОБСЄ в Україні діє відповідно до принципів неупередженості та прозорості і має встановлювати факти та інформувати про них.

"Місія не робить оцінок, водночас усі відповідні спостереження включаються до звітів СММ, доступних широкому загалу на вебсайті ОБСЄ", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, 17 жовтня ОБСЄ призупинила місію на сході України через протести біля її штаб-квартири у Донецьку. 16 жовтня близько 200 проросійських демонстрантів пікетували спостерігачів ОБСЄ, вимагаючи звільнення "офіцера" бойовиків, затриманого українськими військовими минулого тижня.

13 жовтня українські військові затримали в районі КПВВ "Золоте" росіянина з окупаційних військ. Бойовик з пов'язкою "СЦКК" займався розвідкою замість розмінування. Пізніше з’ясувалося, що затриманий - громадянин Росії Андрій Косяк, який має кримінальне минуле. У 2014 році він вступив до лав бандформування "Брянка СССР". Згодом "служив" у мінометному взводі та брав активну участь у спротиві силам АТО/ООС на Луганщині. Зокрема, обстрілював з міномету позиції українських військових у Попасній та Золотому. СБУ повідомила йому про підозру у створенні не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

У "ЛНР" заявили, що припиняють усі контакти з українською владою у Спільному центрі з контролю за припиненням вогню до повернення свого "офіцера".