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У Чернівцях обстріляли автомобіль

Зловмисника затримали.

Поліцейські затримали чоловіка, причетного до обстрілу автомобіля у Чернівцях.

14-го жовтня до поліції надійшло повідомлення про те, що до лікарні доставлено двох місцевих жителів з вогнепальними пораненнями рук, повідомили у місцеві правоохоронці.

Правоохоронці встановили, що на одній із вулиць обласного центру невідомі здійснили декілька пострілів зі зброї по автівці під час руху. На той момент в авто перебували 49-річний чернівчанин та 63-річна пасажирка. В результаті обстрілу обоє отримали травми рук різної ступені тяжкості.

У ході проведення невідкладних першочергових оперативно-пошукових заходів поліцейські встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 22-річний житель міста Івано-Франківськ. У порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України підозрюваного затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.15, п.п. 1, 12 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України, а саме закінчений замах на умисне вбивство двох або більше осіб. Зловмиснику вже повідомлено про підозру.

16 жовтня за клопотанням правоохоронців суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва невідомі обстріляли автобус і втекли.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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