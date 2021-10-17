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На Львівщині легковик влетів у вантажівку, у ДТП загинуло дві людини

Причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.

На Львівщині легковик влетів у вантажівку, у ДТП загинуло дві людини

У Львівській області водій автомобіля “Lada Priora” не впорався з керуванням та зіткнувся вантажним автомобілем “DAF”, внаслідок ДТП загинули 2 людини.

Про це повідомили надзвичайники.

“17 жовтня о 07:45 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що на трасі Львів-Тернопіль в с. Ясенівці Золочівського району, трапилась дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля “Lada Priora” не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з вантажним автомобілем “DAF””, – йдеться у повідомленні.

На місце події було направлено пожежно-рятувальне відділення 13-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Золочів.

Внаслідок зіткнення водій та пасажир “Lada Priora” загинули на місці події. Рятувальники за допомогою електричного розтискача деблокували тіла загиблих із понівечених конструкцій автомобіля.

До ліквідації наслідків ДТП залучили 7 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 16 жовтня в Любуському воєводстві на заході Польщі у дорожньо-транспортній пригоді загинула 19-річна громадянка України.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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