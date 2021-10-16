Зонд NASA вирушив у місію з вивчення троянських астероїдів біля Юпітера

З космодрому на мисі Канаверал у Флориді сьогодні відбувся запуск космічного апарату NASA Lucy – першої програми агентства з вивчення восьми троянських астероїдів, що рухаються навколо Сонця на орбіті Юпітера.

Приблизно через годину після запуску зонд Lucy відокремився від ракети-носія Atlas V 401. Дві його масивні сонячні батареї успішно розгорнулися і почали заряджати батареї космічного корабля.

The #LucyMission spacecraft has successfully deployed its solar panels, and now its epic journey to Jupiter's Trojan asteroids is officially underway.



Fair winds and following seas, Lucy.https://t.co/zGhaDFUFK6 pic.twitter.com/dnxQYrfg56 — NASA Solar System (@NASASolarSystem) October 16, 2021

Вчені вважають, що троянські астероїди є скам'янілостями з матеріалу, з якого формувалася Сонячна система. Відтак програма допоможе краще зрозуміти її походження. Місія вивчатиме геологію, хімію та фізику цих тіл.

Дослідження проводитимуть дистанційно, лише під час зближення зонду з астероїдами. Спуск модулів чи відбір грунту не заплановано.

Вага космічного апарата – 1,5 тонни, він має подолати 6,3 млрд км. Перший проліт Lucy біля Троянського астероїда очікується 20 квітня 2025 року, а останній – у 2033 році.

Вартість місії, яка триватиме 12 років, становить 981 млн доларів.

“Справжня місія-відкриття є хорошою можливість дізнатися більше про ці таємничі троянських астероїдах і краще зрозуміти формування та еволюцію ранньої Сонячної системи”, – зазначив помічник адміністратора Управління наукової місії в штаб-квартирі агентства у Вашингтоні Томас Зурбухен.

Місія Lucy названа на честь скелета австралопітека – одного з найвідоміших гомінідів, бо вивчення “троянців” може виявити “викопні формування планет”, зазначили у NASA.

Нагадаємо, агентство NASA вибрало надважку ракету-носій Falcon Heavy компанії SpaceX Ілона Маска для запуска в космос нової міжпланетної станції Europa Clipper, яка буде вивчати крижаний супутник Юпітера Європу.