Фото: zk.npu.gov.ua

У селі Великі Лучки біля Мукачева вранці у п'ятницю, 15 жовтня, сталася велика ДТП.

За інформацією місцевої поліції та служби надзвичайних ситуацій, близько четвертої години автомобіль Renault Logan врізався у евакуатор "ГАЗель", який стояв на обочині та саме чіпляв автівку, яка кількома годинами раніше на цьому ж місці в'їхала в електроопору.

Внаслідок зіткнення Renault загорівся, а всі, хто був всередині, загинули.

Фото: zk.dsns.gov.ua

Фото: zk.dsns.gov.ua

Фото: zk.dsns.gov.ua

Пізніше з'ясувалося, що за кермом автомобіля знаходився 21-річний співробітник патрульної поліції Закарпатської області лейтенант Ігор Марчишак, а одним із його пасажирів був 25-річний прикордонник Чопського загону Юрій Балюк. Разом з ними в машині знаходилися дві дівчини 17 та 18 років.

Фото: facebook.com/zakpolice Ігор Марчишак

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon Юрій Балюк

Численні травми отримав і 44-річний водій евакуатора. Його госпіталізували в райцентрі. Попередньо медики діагностували у нього внутрішньо-черепну травму та перелом черепа.

За фактом аварії відкрили провадження згідно з ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху.