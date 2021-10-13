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В Одесі маршрутка врізалася у стовп, 9 постраждалих

Водій стверджує, що у транспортного засобу відмовили гальма.

У Малиновському районі Одеси сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали дев'ять пасажирів маршрутного таксі.

Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

"На першій станції Люстдорфської дороги 55-річний водій маршрутного автобуса в'їхав у бетонний стовп. В результаті аварії отримали травми і звернулися за допомогою до медичного закладу 9 пасажирів", - йдеться в повідомленні.

Водій стверджує, що у транспортного засобу відмовили гальма. Правоохоронці перевіряють чоловіка на наявність алкоголю в крові.

Відомості за фактом ДТП внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка управляє транспортними засобами) КК України.

Буде призначено низку експертиз, включаючи визначення технічного стану автобуса. Слідство триває.

Як повідомляли, вранці 11 жовтня на дорозі Київ - Харків недалеко від села Карпилівка на Полтавщині перевернувся автобус, постраждали 11 осіб. Водій через якийсь час помер у лікарні.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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