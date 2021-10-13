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Помер відомий львівський екскурсовод Василь Радковець

Йому було 59 років.

Помер відомий львівський екскурсовод Василь Радковець
Василь Радковець
Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

У Львові в віці 59 років помер відомий екскурсовод, краєзнавець та батяр Василь Радковець.

Про це  пізно ввечері 12 жовтня повідомив його брат Іван. 

Василь Радковець був найстаршим братом у сім'ї відомих львівських екскурсоводів Петра та Івана Радковців. Він навчався у Львівській політехніці на інженера, а згодом почав проводити тематичні екскурсії містом.

З 2017 року Василь Радковець працював провідним спеціалістом у Центрі розвитку туризму Львівської міськради.

Мер Львова Андрій Садовий висловив свої співчуття та повідомив, що Радковець помер від важкої хвороби.

"Після важкої хвороби  перестало битись серце Василя Радковця. Пан Василь був неймовірним охоронцем і оповідником історії нашого міста. Пам’ятаємо! Світла Пам’ять", - написав міський голова у фейсбуці.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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