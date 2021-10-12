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Росія зірвала роботу гуманітарної робочої групи ТКГ, - Гармаш

РФ зриває переговори на тлі закриття КПВВ на Донбасі і гуманітарної катастрофи, викликаної спалахом смертності від COVID-19.

Росія зірвала роботу гуманітарної робочої групи ТКГ, - Гармаш
Представник Донецька у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш
Фото: facebook.com/sergiy.garmash

Роботу гуманітарної робочої групи Тристоронньої контактної групи була зірвана через появу запрошеної РФ так званої "громадської експертки" з ОРДЛО Майї Пирогової, яка в Україні засуджена за тероризм.

Про це повідомив представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.

"Ну і новина з гуманітарної робочої групи. Її роботу знову зірвала своєю появою терористка Майя Пирогова. Це не можна назвати інакше, ніж навмисним зривом Росією переговорів в гуманітарному треку на тлі закриття КПВВ на Донбасі і гуманітарної катастрофи, викликаної спровокованим Москвою спалахом смертності від коронавірусу", - написав Гармаш у Facebook.

Нагадаємо, раніше Сергій Гармаш заявив, що окупанти попросили Україну передати останки бойовика, який загинув під Слов’янськом у 2014 році. Однак вони відмовили Україні у передачі тіла військового ЗСУ.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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