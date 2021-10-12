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Окупаційні війська обстріляли позиції ЗСУ біля Зайцевого

Втрат серед військових немає.

Окупаційні війська обстріляли позиції ЗСУ біля Зайцевого
Фото: Макс Левин

Упродовж поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Біля Зайцевого позиції Збройних сил України обстріляли зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців немає.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - зазначили в штабі.

Нагадаємо, з опівночі та на 7:00 вівторка, 12 жовтня, порушень режиму припинення вогню в районі операції Об’єднаних сил не фіксували.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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