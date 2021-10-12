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В Луганській області біля автотраси знайшли схованку з протитанковими мінами

Силовики вважають, що схрон облаштували бойовики "ЛНР" ще 2014 року.

Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України повідомила, що в Луганській області знайшли схрон бойовиків з арсеналом військових засобів ураження. Серед вилученого – постріли до ручного протитанкового гранатомета, а також міни з детонаторами.

"Тайник було обладнано у покинутій будівлі поблизу автобусної зупинки на одній з автотрас регіону. За оперативними даними, схрон у 2014 році облаштували учасники незаконних збройних формувань так званої «ЛНР» для вчинення диверсій. Під час огляду схованки правоохоронці вилучили: 13 протитанкових мін ТМ-62м, 7 пострілів до ручного протитанкового гранатомета, 2 протипіхотні міни МОН-50 та МОН-100, 8 бойових гранат із запалами, 3 детонаторів до протитанкових мін", – повідомляється на сайті СБУ.

За даними відомства, наразі тривають пошуки осіб з метою притягнення до кримінальної відповідальності за злочини проти державної безпеки України.

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, що кілька тижнів тому співробітники СБУ знайшли під час навчань схрон з вибухівкою.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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