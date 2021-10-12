Монастирський анонсував нові підозри в справі Дельта Банку

За даними МВС, власники та топменеджери будували "справжні палаци під Києвом та вкладали вкрадені в українців гроші у власний бізнес".

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що в справі збанкрутілого Дельта Банку будуть оголошені нові підозри.

З 2008 року в Україні збанкрутувало більше сотні банківських установ, а понад 1,5 млн українців втратили свої заощадження через зловживання власників та менеджменту банків, повідомили в пресслужбі МВС.

"Впевнений, що це не остання підозра як у справі Дельта Банку, так і в інших справах, де окремі банкіри цинічно грабували своїх вкладників", – зазначив Монастирський.

Учора слідчі Нацполіції оголосили підозру колишньому керівнику Дельта Банку у заволодінні 1 млрд 144 млн грн. Мова йде про ексвласника Миколу Лагуна. Чотирьох топменеджерів банку повідомили про підозру ще в 2017 році.

Вирішується питання про застосування відносно п’яти фігурантів запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даними МВС, власники та топменеджери будували "справжні палаци під Києвом та вкладали вкрадені в українців гроші у власний бізнес".