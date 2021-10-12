В ексголови ДАБІ вкрали сховані у стелю $2 млн
В ексголови ДАБІ вкрали сховані у стелю $2 млн
Закарпатська область оголосила надзвичайну ситуацію через ціни на газ
Закарпатська область оголосила надзвичайну ситуацію через ціни на газ
Помер один із засновників гурту "Мертвий Півень" Михайло Барбара
Помер один із засновників гурту "Мертвий Півень" Михайло Барбара
Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, - адвокат
Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, - адвокат
The Sun: Росія вкрала формулу вакцини AstraZeneca і використала її для створення "Спутніка"
The Sun: Росія вкрала формулу вакцини AstraZeneca і використала її для створення "Спутніка"
Медведєв закликав керівництво РФ відмовитися від контактів із владою України до її зміни
Медведєв закликав керівництво РФ відмовитися від контактів із владою України до її зміни
Зеленський розповів, як його вмовляють не йти на другий президентський термін
Зеленський розповів, як його вмовляють не йти на другий президентський термін
Катування в Городищі: поліціянти вийшли на волю, а потерпілий став обвинуваченим
Катування в Городищі: поліціянти вийшли на волю, а потерпілий став обвинуваченим
10 жовтня зафіксували рекордну кількість звернень на "швидку" і госпіталізацій
10 жовтня зафіксували рекордну кількість звернень на "швидку" і госпіталізацій
ГоловнаСуспільствоПодії

Монастирський анонсував нові підозри в справі Дельта Банку

За даними МВС, власники та топменеджери будували "справжні палаци під Києвом та вкладали вкрадені в українців гроші у власний бізнес".

Монастирський анонсував нові підозри в справі Дельта Банку
Денис Монастырский
Фото: Resonance.ua

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що в справі збанкрутілого Дельта Банку будуть оголошені нові підозри.

З 2008 року в Україні збанкрутувало більше сотні банківських установ, а понад 1,5 млн українців втратили свої заощадження через зловживання власників та менеджменту банків, повідомили в пресслужбі МВС.

"Впевнений, що це не остання підозра як у справі Дельта Банку, так і в інших справах, де окремі банкіри цинічно грабували своїх вкладників", – зазначив Монастирський. 

Учора слідчі Нацполіції оголосили підозру колишньому керівнику Дельта Банку у заволодінні 1 млрд 144 млн грн. Мова йде про ексвласника Миколу Лагуна. Чотирьох топменеджерів банку повідомили про підозру ще в 2017 році

Вирішується питання про застосування відносно п’яти фігурантів запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даними МВС, власники та топменеджери будували "справжні палаци під Києвом та вкладали вкрадені в українців гроші у власний бізнес".

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також