У Миколаєві затримали чоловіка, який по телефону погрожував детутату Вірастюку вбивством

До поліції Києва надійшла інформація про те, що народному депутату України надійшов телефонний дзвінок із погрозами.

Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Правоохоронці зареєстрували подію та почали шукати зловмисника. Під час оперативно-пошукових заходів поліцейські встановили, що порушник знаходиться у місті Миколаїв. Цю інформацію передали правоохоронцям Миколаївськох області, які затримали підозрюваного і доставили його до відділку для надання пояснень.

Зловмисником виявився уродженець Миколаївщини, 2002 року народження. Наразі поліцейські з’ясовують мотиви та обставини цього вчинку.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу - погроза вбивством. Вирішується питання щодо повідомлення порушнику про підозру. Йому загрожує обмеження волі до двох років. Тривають слідчі дії.

У поліції не назвали ім'я депутата, однак, за даними РБК-Україна, це - "слуга народу" Василь Вірастюк.

Нагадаємо, колишній легкоатлет та стронгмен Василь Вірастюк отримав депутатський мандат на довиборах в окрузі №87, які відбулися ще 28 березня.

22 квітня ЦВК оголосила Вірастюка переможцем виборів з результатом 15 536 голосів. Олександр Шевченко, який згідно з цим протоколом набрав 15 114 голосів, з поразкою не погодився, і через деякий час рішення комісії було скасовано Верховним Судом.

19 квітня ЦВК склала другий протокол без врахування результатів голосування на шести проблемних дільницях. Відповідно до нього на виборах переміг Вірастюк, але уже з результатом 14 811 голосів проти 13 942 у Шевченка.

Верховний Суд знову скасував це рішення, та Велика палата Верховного Суду його відновила.

Це дозволило ЦВК 9 червня врешті-решт зареєструвати Вірастюка депутатом, а 15 червня він склав присягу під крики "Ганьба!" зі сторони колег Шевченка по партії "За майбутнє".