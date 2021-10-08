Разумков: "Хочу увійти в Комітет з питань свободи слова"

Колишній очільник парламенту зазначив, що ще не визначився з кандидатурою нового спікера ВР, яку буде підтримувати.

Відкликаний з посади голови парламенту Дмитро Разумков хоче податися на вступ до комітету з питань свободи слова. Про це він повідомив журналістам у кулуарах парламенту.

"Поки що в жодний не подавався (комітет. – Ред.)", – зазначив він.

Разумков додав, що ще не визначився, кого підтримувати на посаді нового спікера парламенту, але буде голосувати за "достойну людину".

Нагадаємо, учора Разумкова відкликали з посади голови Верховної Ради. Нині він є позафракційним народним депутатом. Нового спікера парламенту проголосувати не встигли, питання розглядатимуть сьогодні. На посаду претендують Руслан Стефанчук (від монобільшості), Яна Зінкевич і Олексій Гончаренко (обидва – "Євросолідарність").

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що його фракція навряд чи прийме Дмитра Разумкова до свого складу після відкликання з посади голови Верховної Ради. За його словами, партія також може розглянути можливість позбавлення Разумкова мандату.

Голова фракції "слуг" Давид Арахамія також сказав, що політсила визначатиметься щодо позбавлення Дмитра Разумкова мандата народного депутата.