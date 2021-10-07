"Батьківщина": голосування за відставку Разумкова - оцінка діяльності монобільшості

Фракція "Батьківщини" проголосувала за відставку спікера Дмитра Разумкова, бо це "оцінка діяльності монобільшості за останні два роки". Про це йдеться в офіційній заяві партії.

"Для нас вони всі однакові. І нас не обходять внутрішні чвари цієї команди. Ми не беремо участі ні в інтригах, ні в «нових коаліціях». І Дмитро Разумков, який гучно заявив про нібито нашу участь в новій більшості, прекрасно знає, що це не так. Прикро, що самостійний політичний шлях він починає з такої примітивної неправди", - йдеться у заяві.

Більшість прийнятих у парламенті рішень - як то закон про продаж землі, легалізація грального бізнему, підвищення податків тощо - на думку фракції, є катастрофічними для України.

"Турборежими, нічні голосування за продаж землі, законодавчий лобістський хаос, позбавлення депутатів права повноцінно обговорювати закони, постійне нехтування регламентом. Законопроєкти опозиції не виносилися у сесійну залу взагалі. Країну позбавили шансу на зниження тарифів, на справедливий прожитковий мінімум, на якісну страхову медицину, гідні зарплати та пенсії. У цьому парламенті більше не живуть і не працюють для людей. Час сказати це вголос – справжній парламентаризм ліквідовано", - зазначили у "Батьківщині".

Там вважають, що єдиним виходом з цієї ситуації є "негайні дострокові вибори парламенту".