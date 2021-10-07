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"Жодних натяків на створення коаліції з "Батьківщиною" немає", - Арахамія

За відставку Разумкова проголосували 20 нардепів від "Батьківщини".

"Жодних натяків на створення коаліції з "Батьківщиною" немає", - Арахамія
Фото: Анна Стешенко

Очільник депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запевнив, що жодних натяків на створення коаліції з "Батьківщиною" немає.

У кулуарах Ради Арахамія розповів журналістам, що такі результати голосування були несподіваними і для нього, повідомляє кореспондентка LB.ua.

"Розумію, що в нас є своїх десь 250 голосів разом, і коли вони приєднались - у цьому є така політична інтрига, яка фактично говорить про те, що ми готові до діалогу з новим керівництвом Верховної Ради", - зазначив керівник фракції "Слуга народу".

Арахамія зазначив, що йому дуже важко навіть уявити коаліцію СН із "Батьківщиною".

"Не те, що домовленостей, - навіть натяків на розмови такі немає", - запевнив він.

Нагадаємо, сьогодні Рада відправила у відставку спікера Дмитра Разумкова. Перед голосуванням депутат "Слуги народу" Євгенія Кравчук зазначила, що фракція дасть не менше 200 голосів за його відставку.

Депутати відкликали спікера з посади 284 голосами. "Слуги народу" дали 215 голосів, "Батьківщина” – 20, "Голос" – 6, "Довіра" – 18, "За майбутнє" – 19, позафракційні – 6.

Коментуючи голосування за свою відставку, Разумков зауважив, що у Раді з’явилася нова коаліція.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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