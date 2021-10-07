Кличко закликав ДБР не займатись піаром і не дискредитувати правоохоронний орган

Лідер «УДАРу», мер Києва Віталій Кличко закликав ДБР припинити дискредитацію правоохоронного органу через поширення дезінформацію щодо столичної влади. Про це він заявив на початку засідання Київради, передає сайт КМДА. Він вважає неприпустимим публічне поширення інформації щодо Києва на підставі припущень і «попередніх оцінок».

«Останнім виступом на публіку здивувало ДБР. Якщо ДБР – неупереджений правоохоронний орган, то дивним виглядає чергове намагання через пресу розповсюджувати свої припущення і звинувачення на адресу столичної влади. І це з формулюваннями «за попередніми оцінками, може завдавати збитків». Ви говорите про якісь збитки на 10 мільярдів? Має бути доказова база, вироки суду, які набрали законної сили. А не припущення і «попередні оцінки». На підставі чого вони визначені? Якщо у вас є докази за результатами розслідувань, – оприлюдніть їх, передавайте справи до суду. Якщо ні – не займайтесь піаром та дезінформацією. Не дискредитуйте правоохоронний орган і не дозволяйте використовувати його в політичних чи в особистих інтересах», – підкреслив Кличко.

Він підкреслив, що столична влада продовжує забезпечувати життєдіяльність міста, працюючи в умовах тиску і численних обшуків.

«Ми самі передали сотні матеріалів щодо порушень, які виявили під час внутрішніх аудитів і перевірок. Де результати розслідувань по цих справах? Скількох чиновників притягнули до відповідальності? Звинувачення, які лунають останнім часом, і які не мають доказів у судах, – ніщо інше, як продовження тиску на столичну владу, втручання в її діяльність та знищення її репутації. Правоохоронні органи зобов’язані діяти за законом і в межах своїх повноважень, а не за вказівками згори і виключно заради чергового медійного ефекту», – підсумував лідер «УДАРу».