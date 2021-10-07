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Зеленський підписав закон про протидію антисемітизму

За порушення закону може загрожувати кримінальна відповідальність.

Зеленський підписав закон про протидію антисемітизму
Фото: mintrans.news

Президент Володимир Зеленський у четвер, 7 жовтня, підписав закон про запобігання та протидію антисемітизму в Україні.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Підтримка Володимиром Зеленським цього закону засвідчує послідовну позицію Президента й нашої держави щодо недопущення в Україні такого ганебного явища, як антисемітизм", - сказано в повідомленні.

Закон про заборону антисемітизму містить шість статей, більшість з яких складаються з одного речення.

Він визначає антисемітизм як "певне сприйняття євреїв, що виражається як ненависть до євреїв".

Проявами антисемітизму, згідно із законом, є:

  • заперечення у праві самоідентифікації осіб єврейського походження;
  • заклик, приховування або виправдання вбивства чи заподіяння шкоди особам єврейського походження;
  • висловлення неправдивих відомостей, ненависницьких та таких, що озлоблюють, заяв про осіб єврейського походження;
  • публічні висловлювання, пов’язані із засудженням осіб єврейського походження як колективно відповідальних за реальні чи уявні правопорушення, скоєні однією особою або групою осіб незалежно від етнічного походження чи віросповідання;
  • заперечення факту переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокост);
  • виготовлення, поширення будь-яких матеріалів, що містять антисемітські висловлювання, а також публічне використання матеріалів, символів та зображень антисемітського змісту;
  • умисне пошкодження або руйнування будівель, інших споруд, що належать особам єврейського походження, єврейським громадам та громадським єврейським організаціям, а також релігійних або культових споруд (будинків) з мотивів антисемітизму;
  • умисне пошкодження, руйнування або осквернення місць поховань осіб єврейського походження, пам’ятників, пам’ятних знаків, присвячених особам єврейського походження, з мотивів антисемітизму;
  • нетерпимість до осіб неєврейського походження, які були ідентифіковані як особи єврейського походження;
  • заклики до антисемітизму.

Відповідно до закону, усі види та прояви антисемітизму в Україні забороняються. Особи, винні у порушенні вимог даного закону, нестимуть цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність.

Стаття 161 Кримінального кодексу передбачає відповідальність за умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті. У рекомендаціях Комітету міністрів Ради Європи від 1997 року вказано, що антисемітизм є однією з багатьох форм "розпалювання ненависті".

Нагадаємо, що 5-6 жовтня в Україні з візитом перебував президент Ізраїлю Іцхак Герцог. Під час брифінгу після зустрічі з Володимиром Зеленським він окремо висловив вдячність за ухвалення цього законопроєкту.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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