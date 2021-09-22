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Рада заборонила антисемітизм в Україні

Порушники закону нестимуть цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність.

Рада заборонила антисемітизм в Україні

Верховна Рада ухвалила закон про запобігання та протидію антисемітизму в Україні.

Законопроєкт № 5109 ухвалили більшістю голосів на засіданні 22 вересня.

Антисемітизмом визнано "певне ставлення до осіб єврейського походження, яке виражається в ненависті щодо них".

Проявами антисемітизму, згідно із законом, є:

  • заперечення у праві самоідентифікації осіб єврейського походження;
  • заклик, приховування або виправдання вбивства чи заподіяння шкоди особам єврейського походження, в тому числі через радикально-ідеологічні переконання або екстремістські релігійні погляди;
  • висловлення неправдивих відомостей, стереотипних, ненависницьких та таких, що озлоблюють, заяв про осіб єврейського походження;
  • публічні висловлювання, пов'язані із засудженням осіб єврейського походження як колективно відповідальних за реальні чи уявні правопорушення, скоєні однією особою або групою осіб незалежно від етнічного походження чи віросповідання;
  • заперечення факту переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокост);
  • виготовлення, розповсюдження будь-яких матеріалів, що містять антисемітські висловлювання, а також публічне використання матеріалів, символів та зображень антисемітського змісту;
  • умисне пошкодження або зруйнування будівель, інших споруд, що належать особам єврейського походження, єврейським громадам та громадським єврейським організаціям, а також релігійних або культових споруд (будинків) з мотивів антисемітизму;
  • умисне пошкодження, зруйнування або осквернення, місць поховань осіб єврейського походження, пам’ятників, пам’ятних знаків, присвячених особам єврейського походження з мотивів антисемітизму;
  • прояви антисемітизму до осіб не єврейського походження, але котрі були ідентифіковані як особи єврейського походження;
  • заклики до антисемітизму.

Відповідно до закону, усі види та прояви антисемітизму в Україні забороняються. Особи, винні у порушенні вимог даного закону, нестимуть цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, що чинна стаття 161 Кримінального кодексу вже передбачає відповідальність за умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті. У рекомендаціях Комітету міністрів Ради Європи від 1997 року вказано, що антисемітизм є однією з багатьох форм "розпалювання ненависті".

Тому Головне науково-експертне управління вказувало, що ухвалення законопроєкту може породити прецедент щодо необхідності врегулювання особливостей протидії іншим формам дискримінації окремими законами, що не відповідає потребам систематизації законодавства України.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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