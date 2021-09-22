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"Ми будемо працювати секторально", - голова СН про виїзне засідання фракції

Участь у засіданні візьмуть члени уряду та президент.

"Ми будемо працювати секторально", - голова СН про виїзне засідання фракції
Олександр Корнієнко
Фото: скрин відео

На засіданні народних депутатів фракції "Слуга народу" з президентом та Кабміном будуть "секторальні секції" щодо економіки, безпеки та міжнародної політики.

Про це в кулуарах ВРУ повідомив голова партії Олександр Корнієнко, передає кореспондент LB.ua.

На фракційному засіданні протягом двох днів підіб’ють підсумки роботи двох років президента та парламентської роботи фракції "Слуга народу".

"Ми будемо працювати секторально. Частину часу, наприклад, за напрямками безпека, економіка, міжнародним. Частково - пленарне засідання за участю Кабміну і, сподіваюся, президента", - пояснив Корнієнко. 

Нагадаємо, фракційне засідання "Слуги народу" за участю президента Володимира Зеленського планується з 30 вересня по 2 жовтня на Західній Україні.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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