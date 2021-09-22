Участь у засіданні візьмуть члени уряду та президент.

На засіданні народних депутатів фракції "Слуга народу" з президентом та Кабміном будуть "секторальні секції" щодо економіки, безпеки та міжнародної політики.

Про це в кулуарах ВРУ повідомив голова партії Олександр Корнієнко, передає кореспондент LB.ua.

На фракційному засіданні протягом двох днів підіб’ють підсумки роботи двох років президента та парламентської роботи фракції "Слуга народу".

"Ми будемо працювати секторально. Частину часу, наприклад, за напрямками безпека, економіка, міжнародним. Частково - пленарне засідання за участю Кабміну і, сподіваюся, президента", - пояснив Корнієнко.

Нагадаємо, фракційне засідання "Слуги народу" за участю президента Володимира Зеленського планується з 30 вересня по 2 жовтня на Західній Україні.