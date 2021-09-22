Арахамія: Шефір цілий, але в шоковому стані

Перший помічник президента вважає, "що стріляли в нього, але попали у водія".

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що перший помічник президента Сергій Шефір, на якого було скоєно замах, цілий, але в шоковому стані. Припущень щодо мотивів замаху на Шефіра наразі нема.

Про це Арахамія сказав журналістам в кулуарах Верховної Ради.

"Він їхав на роботу. У 50% випадків він їздить сам за кермом, а у 50% випадків - з водієм. В районі Лісників на нього було скоєно напад, машина була обстріляна з автоматичної зброї, наскільки мені зараз відомо. Водій отримав три поранення і госпіталізований. Сам Сергій Нахманович цілий, його миттєво пересадили в поліцейський екіпаж і перевезли у безпечне місце", - розказав Арахамія.

"Він в стані шоку. Трактує, що стріляли в нього, але попали у водія", - додав він.

Нагадаємо, що замах на Шефіра стався близько 10 години ранку на автомобільній дорозі, що веде до Києва.

Невідомі зловмисники випустили в автомобіль, де знаходився перший помічник президента України, автоматну чергу.