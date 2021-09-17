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Коломойський спростував версію про "перемовини на футболі"

Бізнесмен заявив, що сплутав Чернишова з Бахматюком.

Коломойський спростував версію про "перемовини на футболі"
Фото: Espreso.tv

Бізнесмен Ігор Коломойський запевняє, що на матчі "Динамо" - "Бенфіка" ні з ким не проводив серйозних переговорів, а з міністром розвитку громад та територій Олексієм Чернишовим привітався, бо сплутав його із колишнім власником VAB Банку Олегом Бахматюком.

Про це Коломойський розповів у коментарі УП.

"Ви мене запитуєте про Чернишова, так я не знав, хто це такий. Я подумав, що це Бахматюк (колишній власник VAB Банку і "Фінансової ініціативи" Олег Бахматюк, якого підозрюють у розтраті мільярдного кредиту НБУ, - ред.) повернувся, тому з ним привітався. Я ще запитую Сашу Волкова - це що, Бахматюк повернувся? А він мені каже: «ти що, це ж Чернишов»", - пояснив Коломойський.

На уточнювальне запитання, чому вони розмовляли із міністром близько пів години, як про це пишуть ЗМІ, Коломойський відповів: "Та я його ж не знаю, ми не говорили, а просто привіталися. Я прийняв його за Бахматюка. Я з Чернишовим-Бахматюком привітався і поруч взагалі не перебував. Весь час спілкувався із Волковим".

Так само Коломойський розповів про свою розмову з Арахамією, підтверджуючи версію голови фракції "Слуга народу".

"Він вже журналістам сказав про жарти, то я доповню. Він не сидів у віп-ложі, а був поруч. Він прийшов на стадіон зі своєю сім‘єю, а дітям накупив дудки. Ці його діти в ті дудки голосно свистіли. Я йому почав спеціально голосно гукати: "Давиде, це твої діти?". Він мені кричить: "так". Я його запитую: "ти нащо їм дудки купив?" Він мені у відповідь гукає: "бо вони просили." Я йому крикнув: "так візьми своїх дітей у парламент, нехай Разумкову дудять. Я ще йому додав: готуйся декларацію подавати",- додав бізнесмен.

Напередодні журналіст Михайло Ткач оприлюднив фото з віп-ложі стадіону, де було багато можновладців, і вони нібито вели перемовини, зокрема, про голоси для відставки голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Сьогодні голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував оприлюднені в соцмережах фото і заявив, що він з Коломойським лише обмінявся жартами щодо закону про олігархів.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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