Герасимов: розгляд антиолігархічного закону без висновку Венеційської комісії - це неправильно

Неприпустимо розглядати антиолігархічний закон без висновку Венеційської комісії, якщо Україна продовжує курс на євроінтеграцію. Про це заявив співголова фракції «Європейська Солідарність» Артур Герасимов на брифінгу після засідання комітету національної безпеки і оборони.

«Без висновку Венеційської комісії розгляд будь-якого законопроєкту українським парламентом, особливо тоді коли в українській Конституції написано, що нашої метою є вступ до ЄС, – є неправильним і нелегітимним. Тому всі опозиційні фракції звернулися до голови ВРУ, аби він надіслав листа в Венеційську комісію. Вона підтвердила його отримання і сьогодні починає його аналіз», – сказав Герасимов.

«Сам закон є антиконституційним і на меті ставить не боротьбу з олігархами, а політичні переслідування. Це всім зрозуміло, і сьогодні всі, хто читав його, дотримуються саме такої думки», – додав народний депутат.

Він наголосив, що дії влади можуть бути розцінені як недружні по відношенню до європейських партнерів України.

«Ми звернулися до керівництва і членів комітету з проханням не розглядати цей закон. Без висновку Венеційської комісії вважаємо це не правильним. Це є недружнім кроком в бік Європейського Союзу. Оцінка Венеційської комісії є одним з ключових елементів оцінки Європейським Союзом законодавства будь-якої країни», – зазначив співголова фракції.

Крім цього Артур Герасимов зазначив, що засідання комітету є нелегітимним. «У міжсесійний період депутати мають повідомлятися за декілька діб до початку засідання. Їм мають надаватися всі матеріали. Там з усього комітету, на мою думку, читав цей законопроект один депутат. 1200 правок – і станом на 23-00 цієї таблиці ще не було. Якщо ця «книга» сьогодні з’явилася, то як вони сьогодні збираються голосувати і приймати рішення», – зауважив Герасимов.

«Це означає, що їх взагалі не цікавить, що всередині цього законопроєкту. Я думаю, що працює програма 20/30/50. І вони будуть слухняно підіймати руки», – додав Герасимов.

За його словами, представникам опозиції не надали слово навіть з процедурних питань: «Ростислав Павленко та Андрій Пузійчук звернулися до голови комітету, щоб вони виступили з питань затвердження порядку денного. І вони (представники «Слуг народу» – ред.) дуже сильно злякалися, не надали слово. Причому дуже терміново поставили на голосування цей порядок денний, підтвердили і пішли далі», – зазначив народний депутат.

«Опозиційні фракції парламенту вважають, що до висновку Венеційської комісії розгляд цього законопроєкту є неправильним, неможливим і недружнім до Європейського Союзу», – резюмував Герасимов.