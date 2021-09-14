Герасимов закликав створити "реальну ТСК" у справі "вагнерівців"

До складу цієї ТСК мають увійти представники всіх фракцій та депутатських груп, окрім «п’ятої колони».

У рамках розслідування «вагнергейту» мають бути допитані усі учасники наради в кабінеті президента Володимира Зеленського включно з ним самим. Про це журналістам заявив співголова фракції «Європейська Солідарність» Артур Герасимов.

«Події останніх днів розставляють крапки над «і» у справі розслідування того, як і ким була злита блискуча операція українських спецслужб по затриманню «вагнерівців». В цій країні уже всі знають, що спецоперація була. Спецоперація українських спецслужб в рамках кримінального провадження по затриманню злочинців з ПВК «Вагнер», які вбивали наших десантників, які вбивали невинних жертв МН17, які вбивали українських воїнів», – зазначив Герасимов.

«На мою думку, події останніх днів розвіють сумніви в тому, що операція була зупинена, а фактично злита і провалена після сумнозвісного засідання чи наради у Зеленського», – констатував Артур Герасимов.

Він вимагає допитати в рамках Тимчасової слідчої комісії всіх учасників наради у Зеленського.

«Ми вимагаємо запитати у керівника Служби безпеки України Баканова, чому за 13 місяців не було жодної слідчої дії для розслідування цього злочину. Але це – не завдання для цієї псевдо-ТСК, яка зараз почала своє засідання. Чи хтось вірить, що «Слуги народу» будуть розслідувати злочини свого керівництва?», – зауважує Герасимов.

Він вкотре закликав створити реальну ТСК, в предмет відання якої буде чітко записане питання розслідування зливу операції по «вагнерівцям». До складу цієї ТСК мають увійти представники всіх фракцій та депутатських груп, окрім «п’ятої колони», переконаний Герасимов.

«Я б хотів звернутися до працівників правоохоронних органів, СБУ, ДБР, Управління розвідки та інших. Якщо до вас зверталися, звертаються чи будуть звертатися певні державні чиновники з вимогою чи проханням знищити чи переписати документи відносно цієї справи – не робіть цього. Це кримінальна відповідальність. Не покривайте злочинців, які здали цю блискучу операцію українських спецслужб», – резюмував Артур Герасимов.