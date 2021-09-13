Голова ТСК по "вагнергейту" відверто бреше, – нардеп Забродський

На його думку, потрібно створити комісію, де будуть збалансовано представлені представники всіх політичних сил.

Свідчення офіцерів ГУР, які безпосередньо брали участь у спецоперації по затриманню бойовиків ПВК Вагнера, суттєво зіпсували сценарій провладної більшості, озвучений у п’ятницю головою ТСК Мар’яною Безуглою. Про це на брифінгу після засідання ТСК заявив народний депутат з фракції «Європейська Солідарність», Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський.

«Голова ТСК відверто бреше, починаючи з деталей і закінчуючи самою суттю спілкування сьогодні з офіцерами Головного розвідувального управління», – наголошує Забродський.

Він також зауважив, що якби комісія хотіла встановити істину, вона мала б опитати учасників подій.

«Доказами можуть бути лише факти, які підтверджені відповідними людьми. Коло цих посадових осіб сьогодні було чітко зазначено із зазначення прізвищ і посад, які займали на той час і займають на сьогоднішній день. Якщо комісія буде дійсно зацікавлена у встановленні істини по цій справі, вона обов’язково запросить цих людей щонайменше для співбесіди. Але, на жаль, ми зараз маємо справу з чіткими наслідками того, як саме сформована ця комісія, зі ступенем її упередженості, і головне – зі ступенем її націленості на певний результат», – говорить Забродський.

«Ми сьогодні були свідками того, як під час спілкування з колишніми офіцерами Головного розвідувального управління було зазначено чимало інформації, в тому числі і дуже суттєвої для того, щоб встановити, як розвивалися події. По – перше, було чітко зазначено, що всі події, які привели до відміни, відкладення, а фактично зриву спецоперації, чітко локалізовані за часом і вони відбувалися дійсно в період за три доби до того моменту, як це стало відомо широкому загалу», – говорить Забродський.

На його думку, потрібно створити комісію, де будуть збалансовано представлені представники всіх політичних сил.

"Тільки в цьому випадку ми дійсно можемо розраховувати на успіх і на те, що суспільству буде донесена професійна, правдива інформація про те, що відбулось», – переконаний генерал Забродський.