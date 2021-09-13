Выборы РФ в оккупированном Донбассе. Часть 1 Избирательный процесс

Через неделю в РФ состоятся выборы в Государственную думу 2021. Кремль разработал и внедрил механизм, по которому жители оккупированных РФ частей Луганской и Донецкой областей также будут участвовать в думских выборах РФ.

О том, что на территории ОРДЛО будут проведены выборы в Госдуму РФ, «Восточная правозащитная группа» заявила, еще в феврале 2021 года. Эта информация была получена от источников информации в ОРДЛО, которые близко общаются с политическим кругом РФ. С января 2021 года НВФ «ЛНР» и «ДНР» совместно с организацией «Русский центр» (исполнительный партнер государственного фонда РФ «Русский мир») стали проводить масштабные общественно-политические форумы с участием политических деятелей из РФ (форум «Русский Донбасс», форум «Единство русских» и т.д.). Именно тогда депутаты Госдумы РФ такие, как Андрей Козенко (он возглавляет проект под названием интеграционный комитет «Россия-Донбасс») в кулуарах стали озвучивать намерения проводить выборы в госдуму РФ и на территории ОРДЛО.

Изначально, Кремль планировал осуществить открытие полноценных избирательных участков, об этом я заявлял в марте 2021 года, но в СМИ произошел резонанс, это стали обсуждать дипломаты, политологи и т.д., после этого была военная угроза со стороны РФ в апреле 2021 года, эксперты-международники стали говорить новом пакете санкций для РФ. Возможно, это и повлияло на избранную Кремлем концепцию проведения выборов в ОРДЛО.

С начала мая 2021 года в ОРДЛО начинается кампания по массовой выдаче документа РФ под названием Страховой Номер Индивидуального Лицевого Счета (сокращенно СНИЛС). СНИЛС выдается жителям ОРДЛО получившим паспорт гражданина РФ. СНИЛС необходим для того, чтобы зарегистрироваться на портале «Государственные услуги», в свою очередь аккаунт на «Госуслугах» необходим для входа на платформу «Дистанционное электронное голосование». Т.е. массовая выдача СНИЛС связана с предстоящими выборами в Госдуму РФ, но НВФ «ЛНР» и «ДНР» объясняют через подконтрольные СМИ ОРДЛО, что СНИЛС, это первые попытки РФ обеспечить жителей ОРДЛО полноценными социальными гарантиями, которые предусматривает российское гражданство.

Фото: Архив Восточной правозащитной группы

Для того, чтобы проверить полученную информацию из ОРДЛО, активисты «Восточной правозащитной группы» находящиеся в ОРДЛО позвонили в Центральную избирательную комиссию РФ, и задали вопрос напрямую: «Каким образом мы сможем проголосовать на выборах в Госдуму РФ 2021?». Ответ был получен сразу: «Проголосовать граждане РФ находящиеся в Донецке и Луганске смогут через платформу «Дистанционное электронное голосование» и также на избирательных участках в Ростовской области». Уже с 1 августа на территории ОРДЛО начинают свою работу так называемые «Информационные центры» (всего на территории ОРДЛО открыто 365 центров), фактически это полноценные избирательные участки, созданные для организации интернет голосования на территории ОРДЛО. Цель т.н. «Информационных центров» заключается в следующем:

- Помощь в создании аккаунта на портале «Государственные услуги» для жителей ОРДЛО, которые получили паспорт РФ;

- Составление списков и учет жителей ОРДЛО получивших паспорта РФ, которые будут голосовать на выборах в Госдуму РФ на территории Ростовской области;

- Организация транспортного подвоза жителей ОРДЛО на избирательные участки Ростовской области;

- Оказание помощи в осуществлении процесса интернет-голосования жителям ОРДЛО в дни голосования 17,18,19 сентября;

- Осуществления голосования через платформу «Дистанционное электронное голосование» без участия человека.

20 августа в оккупационных администрациях РФ в ОРДЛО, также заговорили о необходимости организации подвоза жителей ОРДЛО на избирательные участки Ростовской области. Подвоз будет осуществляться 17,18,19 сентября двумя способами – автомобильным и железнодорожным. Первые автобусы с «избирателями» из ОРДЛО выдвинуться уже 16 сентября вечером. Каждый город в ОРДЛО привязан к конкретному избирательному участку в населенном пункте Ростовской области:

- «избиратели» из г. Антрацит будут голосовать на избирательных участках г. Новошахтинска;

- «избиратели» из г. Краснодон будут голосовать на избирательных участках г. Донецк в Ростовской области;

- «избиратели» из г. Харцызск будут голосовать в н.п. Матвеев Курган.

Железнодорожные перевозки «избирателей» из ОРДО будут проходить до железнодорожной станции «Успенская» которая находится на границе с РФ, а уже со станции «изберателей» будут подвозить на автобусах к избирательным участкам. Электрички до станции «Успенская» 17, 18,19 будут курсировать каждые три часа.

Фото: Архив Восточной правозащитной группы

Кремль поставил задачу НВФ «ЛНР» и «ДНР» о том, чтобы на выборах в Госдуму РФ 2021 проголосовало 75% от количества получивших паспорта РФ в ОРДЛО. По подсчетам аналитиков «Восточной правозащитной группы» это примерно 450-500 тысяч человек. Остальные 25% - это категории несовершеннолетних, трудовые мигранты, недееспособных, отказавшихся голосовать и т.д. Часть людей должна проголосовать онлайн, а другая офлайн.

Алгоритм голосования онлайн в ОРДЛО следующий:

1. «Избиратель» получает СНИЛС;

2. С паспортом РФ и СНИЛС «избиратель» приходит в «информационный центр» и регистрируется в портале «Государственные услуги», на телефон или электронную почту ему приходит код;

3. С полученным кодом он приходит в информационный центр 17,18,19 сентября в «информационный центр» и сотрудники данного центра помогают «избирателю голосовать через платформу «Дистанционное электронное голосование».

Важный момент состоит в том, что получить код и зарегистрироваться для дистанционного электронного голосования можно до 13 сентября. Т.е. ЦИК РФ заранее знает количество жителей ОРДЛО зарегистрировавшихся для голосования онлайн. На 3 сентября количество «избирателей» из ОРДЛО составляло 112,3 тысячи человек. По информации из наших источников, которые работают в т.н. «информационных центрах» (как правило, там бюджетники и молодежь) до 13 сентября возможно цифра вырастет до 150 тысяч, но не более. Т.е. НВФ «ЛНР» и «ДНР» для выполнения задач Кремля необходимо организовать вывоз «избирателей» в 300 тысяч человек, учитывая состояние автомобильных дорог, и среднюю пропускную способность КПП на границе ОРДЛО и РФ, то это задача практически невыполнимая. По оценке перевозчиков из ОРДЛО, за три дня возможно перевезти 140-170 тысяч человек при условии быстрого прохода пограничных процедур на границе. Именно с этой целью НВФ «ЛНР» и «ДНР» ограничивает работу КПП на границе с РФ для тех, кто не является гражданином РФ.

По предварительным подсчетам на выборах в Госдуму РФ число «избирателей» из ОРДЛО составит от 250-320 тысяч человек, это менее 50% от количества выданных паспортов РФ в ОРДЛО, это при том, что НВФ «ЛНР» и «ДНР» фактически применили весь арсенал «административного ресурса». Повторюсь, что политтехнологам из Кремля, которые работают в ОРДЛО поставили задачу в 75% или минимум 450 тысяч.