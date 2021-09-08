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Рослини-чужинці

Вони легко долають простір та час. Використовують для свого пересування високотехнологічні штуки. Під натиском їхніх армій падають країни та цілі континенти. Вони зелені. Вони посеред нас. Вони прибульці.

Проте, якщо ваша уява намалювала косміта в літаючому патісоні, то наша розповідь, на жаль, не про нього. Ця історія стосуватимуться милих тендітних «квіточок», які поза межами своєї оселі перетворюються на агресивних монстрів, які готові підкорити собі ваше улюблене місце відпочинку та перетворити його на зону екологічної катастрофи. Активність прибульців завдає шкоди полям та економіці, й може бути такою приголомшливою, що будинки, на ділянках біля яких вони ростуть, не можуть продати.

Чому рослини-чужинці стають такими успішними поза межами своєї домівки? Які з них найпоширеніші та яку шкоду вони несуть, розповідає Олексій Коваленко, науковий співробітник Національного науково-природничого музею НАН України та автор книги «Фрукти проти овочів» в рамках проекту Scientibattle, створеного за ініціативи та фінансування міжнародної науково-дослідної компанії Corteva Agriscience та підтримки Центру «Розвиток КСВ».

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