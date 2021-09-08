Хто допоможе Україні впровадити відновлювальну енергетику

У більшості країнах світу розвиток відновлюваної енергетики підтримується на рівні державної політики, що спрямовується на зменшення видобутку та споживання в економічних галузях традиційних паливно-енергетичних ресурсів і, відповідно до цього, на підвищення рівня державної енергетичної безпеки.

Відновлювана енергетика є важливою енергетичною галуззю, роль якої в усьому світі рік за роком зростає. Традиційні джерела енергії поступово вичерпуються, а нетрадиційні – природні джерела (гідроенергія, сонячна, вітрова, теплова енергія, біопаливо) стають актуальними і за рахунок сучасних технічних досягнень широко доступними.

Фото: EPA/UPG Ветровые турбины вблизи электростанции Vattenfall в Йеншвальде, Германия, 14 июня 2017.

В нинішніх реаліях, я маю на увазі побудову Північного потоку-2 і можливої відмови Росії від транспортування газу українським газопроводом, саме відновлювальна енергетика може стати альтернативою.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель на прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в заявила, що Україна має розвиватися в бік кліматичного нейтралітету і однією з можливостей є розвиток саме зеленої енергетики з водню.

"Саме з 2024 року вона може замінювати транзит газу через газотранспортну систему України. Через ті поновлювані джерела енергетики, які можуть бути розширені в Україні, тут є можливість допомогти, щоб за допомогою гідролізу, за допомогою зеленої енергії з поновлюваних джерел енергії можна було виробляти і зелений водень і ним скористатися”, – наголосила вона на зустрічі.

Обсяг глобальних інвестицій в ВДЕ-галузь в світі у першому півріччі 2021 р. склав 174 млрд дол. США, що є історично найбільшою сумою інвестицій в першому півріччі за весь час спостережень. Цей показник на 1,8% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року. Країни Європейського Союзу, США та Бразилія вже давно активно розвивають ринок рідкого біопалива, а саме біоетанолу.

І одним з важливих аспектів є те, що інвестиції у ВДЕ витримали наслідки глобальної пандемії, на відміну від інших секторів енергетичної економіки, де ми бачили безпрецедентну мінливість.

Що ж заважає розвиватись відновлювальній енергетиці в Україні? Безумовно, таких факторів чимало. Але, на мій погляд, головною проблемою є все ж таки відсутність технічних можливостей та фінансування.

Наприклад виробництво біопалива з рослинної сировини – складний і дорогий процес. Тільки великі підприємства, агрохолдинги можуть собі його дозволити без залучення дорогих кредитних коштів.

Тут на допомогу українському аграрному бізнесу мають прийти інвестиції.

В агарній галузі та сфері розвитку біопалива США на декілька кроків попереду нас, тому що зовсім інакше використовують землю та оброблюють її. Вони вже не використовують ті хімікати та пестициди, які Україна дозволяє завозити до себе з Китаю, Індії або з інших країн. Американські компанії використовують в аграрній діяльності новітні технології, зокрема, вуглецеве сільське господарство, яке скоро стане майбутнім повсякденням для всього світу. Його мета полягає у використанні вуглецю з атмосфери, де він спричиняє глобальне потепління, для росту рослин у ґрунті. Вражають також інноваційні технології у землеробстві, які допомагають збільшувати врожайність за допомогою мікробів, щоб зробити рослини стійкішими. Тому, запевняю, нам є чого повчитись у США.

Так, ми зараз лише починаємо запроваджувати ринок біоетанолу, а у США вже 12% складає частка екологічних добавок до пального. До того ж вони вже знають як використовувати біопаливо другого покоління, тобто виготовленого не зі спеціально вирощеного для цього рапсу, а з відходів сільського господарства.

Для того, щоб Україна змогла правильно, швидко та ефективно пройти цей шлях, нам потрібен досвід США. В Україні потрібно створити організацію, до якої увійдуть українські промислові підприємства, що займаються біоетанолом, а також ті організації та представники, які відстоюють у нас розвиток “зеленої” енергетики. І при правильному використанні наявних можливостей Україна зможе стати однією з лідерів на цьому ринку.