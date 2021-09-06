Лавров: "Північний потік - 2" запрацює через кілька днів, зупинити його неможливо

Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що газопровід "Північний потік - 2" почне працювати через кілька днів.

"Він добудований буде через кілька днів, працювати почне", – цитує Лаврова агентство "Інтерфакс".

Перед цим Лавров сказав, що США одержимі ідеєю заблокувати проєкт, але зупинити його не зможуть.

"Адміністрація Байдена не змінила свої позиції. Вони як і раніше проти цього проєкту, але розуміють, що його зупинити неможливо. Але якщо розумієш, що ти одержимий якимось нездійсненним завданням, ну, просто здоровий глузд повинен підказати, що треба його залишити і зайнятися чимось реалістичним", – цитує Лаврова "РІА Новини".

2 вересня голова правління "Газпрому" Олексій Міллер заявляв, що перші поставки "Північним потоком - 2" можуть початися вже в 2021 році. "Ще до кінця цього року в цей опалювальний сезон ми з вами можемо поставити перший газ по газопроводу «Північний потік - 2» на європейський ринок", – сказав він.

Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко після цього сказав, що Німеччина не повинна дозволити роботу "Північного потоку - 2" в комерційному режимі. Він сказав, що газопровід дійсно запустять в тестовому режимі для перевірки роботи, але це не означає, що трубу можна буде експлуатувати.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, "Північний потік - 2", навіть якщо він буде працювати не на повну потужність, може скоротити транзит через Україну до критично низького рівня 18 млрд кубометрів газу.