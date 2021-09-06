Сергій Жадан: «Коли до письменників ставляться як до батьків нації, як до авторитетів — це шкідливо»
Сергій Жадан: «Коли до письменників ставляться як до батьків нації, як до авторитетів — це шкідливо»
У Києві затримали квартирного злодія через вкрадені ним кросівки
У Києві затримали квартирного злодія через вкрадені ним кросівки
Юрій Луценко: «В українській політиці всі настільки один з одним переспали, що все згадати неможливо"
Юрій Луценко: «В українській політиці всі настільки один з одним переспали, що все згадати неможливо"
В Афганістані застрелили поліцейську офіцерку, очевидці заявили про причетність талібів, – BBC
В Афганістані застрелили поліцейську офіцерку, очевидці заявили про причетність талібів, – BBC
На Паралімпіаді-2020 завершилося останнє змагання: Україна втратила 5-е загальнокомандне місце
На Паралімпіаді-2020 завершилося останнє змагання: Україна втратила 5-е загальнокомандне місце
На Київщині трапився вибух на цукровому заводі, постраждали 5 людей
На Київщині трапився вибух на цукровому заводі, постраждали 5 людей
Україна зіграла внічию з чемпіонами світу у межах відбору на ЧС-2022 (оновлено)
Україна зіграла внічию з чемпіонами світу у межах відбору на ЧС-2022 (оновлено)
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Геннадій Москаль: «Ми могли б вже зараз бути під протекторатом Російської Федерації»
Геннадій Москаль: «Ми могли б вже зараз бути під протекторатом Російської Федерації»
ГоловнаСвіт

Шестеро палестинців втекли з найсуворішої в'язниці Ізраїлю через каналізацію

Четверо втікачів були засуджені довічно.

Шестеро палестинців втекли з найсуворішої в'язниці Ізраїлю через каналізацію
Фото: Moshe Shai/FLASH90

Шестеро палестинців, засуджених в Ізраїлі за обвинуваченням в тероризмі, втекли з тюрми "Гільбоа" на півночі країни.

Про це повідомило управління тюрем Ізраїлю.

Newsru.co.il пише, що в цій в'язниці утримуються в'язні, засуджені до тривали термінів ув'язнення. Четверо з них, вказує Reuters, відбували довічні строки.

Керівництво руху "Ісламський джихад у Палестині" заявило, що організатором втечі є його представник Махмуд Ааріда. "Ісламський джихад" називає її "героїчної операцією, яка шокувала ізраїльську систему безпеки".

П'ятеро втікачів були представниками "Ісламського джихаду", шостий - один з лідерів Руху за національне визволення Палестини (ФАТХ) Захарія Зубейді. Він очолював угрупування "Бригади мучеників аль-Акси", що воювало проти Ізраїлю під час Другої палестинської інтифади у 2000-2005 роках.

Фото: ШАБАС

Втікачі, які сиділи в одній камері, прорили тунель під туалетною кабіною та вибралися через каналізаційну шахту.

Тюрма "Гільбоа" знаходиться всього в 4 км від кордону з Палестиною, тому ізраїльська поліція припускає, що втікачі вирушили саме туди. Проте існує ймовірність, що вони вирішили перейти кордон з Йорданією в 14 км східніше тюрми.

Вранці 6 вересня прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет обговорив даний інцидент з міністром внутрішньої безпеки Омером Бар-Левом. Глава уряду наголосив на винятковій серйозності інциденту і зажадав "системних зусиль" з боку сил безпеки. 

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також