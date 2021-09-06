Шестеро палестинців, засуджених в Ізраїлі за обвинуваченням в тероризмі, втекли з тюрми "Гільбоа" на півночі країни.

Про це повідомило управління тюрем Ізраїлю.

Newsru.co.il пише, що в цій в'язниці утримуються в'язні, засуджені до тривали термінів ув'язнення. Четверо з них, вказує Reuters, відбували довічні строки.

Керівництво руху "Ісламський джихад у Палестині" заявило, що організатором втечі є його представник Махмуд Ааріда. "Ісламський джихад" називає її "героїчної операцією, яка шокувала ізраїльську систему безпеки".

П'ятеро втікачів були представниками "Ісламського джихаду", шостий - один з лідерів Руху за національне визволення Палестини (ФАТХ) Захарія Зубейді. Він очолював угрупування "Бригади мучеників аль-Акси", що воювало проти Ізраїлю під час Другої палестинської інтифади у 2000-2005 роках.

Фото: ШАБАС

Втікачі, які сиділи в одній камері, прорили тунель під туалетною кабіною та вибралися через каналізаційну шахту.

תיעוד: המנהרה ממנה ברחו האסירים מכלא גלבוע@moyshis

(צילום: דוברות שב"ס) pic.twitter.com/jeuSumY803 — כאן חדשות (@kann_news) September 6, 2021

Тюрма "Гільбоа" знаходиться всього в 4 км від кордону з Палестиною, тому ізраїльська поліція припускає, що втікачі вирушили саме туди. Проте існує ймовірність, що вони вирішили перейти кордон з Йорданією в 14 км східніше тюрми.

Вранці 6 вересня прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет обговорив даний інцидент з міністром внутрішньої безпеки Омером Бар-Левом. Глава уряду наголосив на винятковій серйозності інциденту і зажадав "системних зусиль" з боку сил безпеки.