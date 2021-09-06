Колишній радник Меркель раптово помер через два тижні після вступу на посаду посла в Китаї

Гекер (зліва) з Ангелою Меркель у 2019 році

Німецький посол у Китаї Ян Гекер несподівано помер через два тижні після вступу на посаду.

Про це повідомило міністерство закордонних справ Німеччини.

"З глибоким сумом та збентеженням ми дізналися про раптову смерть посла Німеччини у Китаї, професора Яна Гекера. Наші думки в цей момент - з його сім'єю та близькими", - йдеться на сайті МЗС.

Причини смерті дипломата, який ще недавно був радником канцлерки Ангели Меркель із закордонних справ, не повідомляються.

Гекеру було 54 роки, він почав виконувати обов'язки посла 24 серпня. Ще у п'ятницю він проводив у свої резиденції захід, присвячений художнику Йозефу Бойсу, і виглядав "щасливим та здоровим", пише Reuters з посиланням на одного з гостей Гекера.

Після смерті посла його обов'язки тимчасово виконуватиме посланник Франк Рюккерт.

Нагадаємо, що на початку 2021 року помер український посол у Китаї Сергій Камишев.