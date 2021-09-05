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В Амстердамі пройшов багатотисячний протест через ковід-сертифікати

В акції взяли участь близько 10 000 людей. 

В Амстердамі пройшов багатотисячний протест через ковід-сертифікати
Фото: Скріншот відео з мітингу

В Амстердамі в неділю пройшов мітинг проти коронавірусних обмежень, участь в якому взяли близько 10 000 осіб. Натовп зібрався на площі Дам близько опівдня.

Учасники назвали свою акцію "Разом за Нідерланди", повідомляє NL Times.

Критики заходів, спрямованих на запобігання поширенню ковіду, пройшли маршем по Амстердаму. Серед учасників був помічений лідер фракції "Форум демократів" Тьєррі Боде. 

Політик активно агітував за долучення до акції протесту, а раніше – відмовлявся здати тест на ковід після появи симптомів ОРВІ. 

Серед вимог протестувальників – не проводити обов'язкову перевірку ковід-сертифікатів для відвідування закладів громадського харчування, а також культурних і масових закладів. 

Муніципалітет після початку акції закликав нових учасників не долучатися, але всім, хто вже прийшов, дозволили брати участь. Протест тривав до 15 години. 

Ковід-паспорт Нідерландів включає негативний тест на коронавірус або сертифікат про вакцинацію, або довідку про нещодавнє одужання від вірусу. 

Протести через антиковідні обмеження, зокрема й локдану, проходять у Нідерландах вже не вперше. У березні поліція розганяла мітинг водометами через відмову дотримуватися соціального дистанціювання. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, Керівниця відділу Новини
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