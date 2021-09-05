Кличко під час зустрічі з лідером ХДС/ХСС Лашетом говорив про підтримку Німеччиною України та енергетичну безпеку

Проти використання Північного потоку–2, як інструменту геополітичної боротьби та тиску на Україну Росії, мають бути запроваджені запобіжні механізми.

Про це лідер партії "УДАР", мер Києва Віталій Кличко заявив лідеру партії ХДС/ХСС Арміну Лашету на зустрічі з німецькою молоддю у Ганновері.

Віталій Кличко взяв участь у зустрічі як почесний гість.

Під час зустрічі Кличко підкреслив, що Україна розраховує на подальшу підтримку Німеччиною суверенітету та територіальної цілісності Української держави, її боротьби проти російської агресії.

“Дуже важливо зберегти і навіть посилити санкції проти Російської Федерації. Зокрема, якщо Росія буде використовувати Північний потік-2 як інструмент геополітичної боротьби та засіб тиску на Україну. Ми переконані, що це – небезпечний проєкт для України та Європи, їхньої енергетичної безпеки. Останні заяви Росії не залишають сумніву в цьому. Тому, однозначно, мають бути запобіжні механізми”, – наголосив Віталій Кличко.

Під час виступу перед молоддю лідер “УДАРу” нагадав, що Україна вже сім років бореться за європейський вибір проти російської агресії.

“Зараз я дивлюсь на вас і згадую молодих людей у себе на Батьківщині, в Україні. Ви знаєте, що понад сім років ми, українці, боремось проти російської агресії. Боремось за свій європейський вибір. Для нас це означає право жити у великій європейській сім’ї. І сьогодні ми намагаємось змінити нашу країну. Змінити відповідно до європейських стандартів та принципів. Ми прагнемо побудувати демократичну, сучасну державу, в якій кожна людина почувається вільно, і може реалізувати свій потенціал. Таким ми бачимо своє майбутнє. Чи вдасться нам здійснити свою мрію? Впевнений, що так!”, – заявив Віталій Кличко.

Він зазначив, що успіх України, як і Німеччини, значною мірою залежить від активних і наполегливих молодих людей, яким небайдужа доля рідної країни.

Кличко нагадав, що багато молодих українців сьогодні зі зброєю в руках захищають свободу та суверенітет України. І також – мир і стабільність у Європі.

“Багато молоді серед тих, хто намагається робити в Україні нову політику, створює стартапи, досягає успіху в креативних індустріях. Саме вони будують справді нову, ефективну, демократичну Україну. Україну відкриту для світу. Таких молодих людей багато і в нашій політичній партії “УДАР”. Я мрію побачити, як тисячі молодих німців і молодих українців спілкуються між собою, працюють над спільними проєктами, разом розробляють і втілюють в життя креативні ідеї. Шукають і знаходять відповіді на такі актуальні виклики, як, наприклад, зміни клімату. Саме через взаєморозуміння та співпрацю європейської молоді на базі спільних демократичних цінностей, – через неприйняття агресії та диктату – лежить шлях до справді єдиної, вільної та мирної Європи”, – наголосив Кличко.

Захід був організований молодіжною організацією «Junge Union». Участь у ньому також взяв Армін Лашет – лідер партії ХДС/ХСС. Партія «УДАР» вже понад 10 років є партнером ХДС/ХСС.