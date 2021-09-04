Чилі претендує на 5 тисяч квадратних кілометрів у суперечці з Аргентиною

Зі свого боку Аргентина звинуватила Чилі в порушенні мирного договору 1984 року.

Чилі підтвердила свої претензії на 5 тисяч квадратних кілометрів континентального шельфу біля південного узбережжя у територіальній суперечці з Аргентиною.

Про це пише reuters.com.

“Минулого тижня Чилі офіційно заявила про права на 5 000 квадратних кілометрів (1930 квадратних миль) континентального шельфу в морі Дрейка між чилійським мисом Горн, материком і Південними Шетландськими островами”, – йдеться у повідомленні.

Мова йде про частину підводної території, що відома як Медіалуна, і претензія стосується води над нею.

Президент Чилі Себастьян Піньєра заявив, що претензія законна і що дві країни вже заявляли про свої права на 25 тисяч квадратних кілометрів в цьому районі.

“Це явно відповідає міжнародному праву. Як нам вирішити це “дублювання”? Як країни, які діють мудро і обачно, з діалогом і домовленостями”, – сказав він.

Зі свого боку минулого тижня Аргентина звинуватила Чилі в порушенні мирного договору 1984 року, що врегулював конфлікт між військовими адміністраціями обох країн через острови.

Аргентина також заявила, що Чилі не оскаржувала претензію Буенос-Айреса у поданні Конвенції ООН з морського права у 2009 році, оскільки ця вимога “не мала позовної сили”.

Секретар Аргентини у справах Антарктиди, Південної Атлантики та Фолклендських (Мальвінських) островів Даніель Фільмус заявив водночас, що країна планує залучити ООН до вирішення суперечки зараз. “Наша позиція чітка. Обговорювати нічого”, – сказав він в інтерв'ю місцевому телебаченню.