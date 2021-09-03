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Внаслідок урагану Іда в США загинуло більше 40 людей

Тіла людей знаходили зокрема в підвальних приміщеннях та автомобілях. 

Внаслідок затоплень, спричинених ураганом Іда в чотирьох північно-східних штатах Америки загинуло щонайменше 44 людини. 

Потужний шторм днями прокотився чотирма штатами: Нью-Йорком, Нью-Джерсі, Пенсильванією та Коннектикутом. В Нью-Йорку через шторм померли 13 осіб, троє – у передмісті округу Вестчестер, ще 23 людини загинули в Нью-Джерсі, пише Reuters. За даними BBC, кількість жертв негоди складає 45 осіб.

Нью-Йорк після урагану
Фото: EPA/UPG
Нью-Йорк після урагану

Відомо, що тіла трьох людей в Нью-Йорку знайшли в підвальному приміщенні, а чотири мешканці Нью-Джерсі загинули в затопленому житловому комплексі. Ще чотири людини в цьому штаті загинули в своїх машинах.

Потужні зливи буквально перетворили дороги на ріки, велика кількість легкових авто опинилися в полоні води, рівень якої стрімко підіймався. 

Затоплення після урагану
Фото: EPA/UPG
Затоплення після урагану

Через сильні зливи відбулося підтоплення метро і автодоріг, а авіакомпанії були змушені скасовувати рейси. Мешканці цих штатів зіткнулися з відключенням електрики, пошкодженнями дахів будинків та затопленням підвалів. 

Також Національна метеорологічна служба підтвердила, що в середу в Мериленді пронеслося два торнадо. 

Ураган Іда є одним з найпотужніших, які коли-небудь вирували на узбережжі Мексиканської затоки США. 

Губернатор Нью-Йорка Кеті Хочул вважає, що причиною руйнівних штормів є кліматичні зміни.

"Через зміни клімату, на жаль, це те, з чим нам доведеться мати справу з великою регулярність", – прокоментувала вона негоду в своєму штаті. 

Нагадаємо, що ураган Іда вперше був помічений метеорологами 23 серпня в Карибському морі. Рухаючись від Ямайки, Іда пройшла Кайманові острови до Куби, на яку обрушилася 27 серпня. 

Набираючи потужність, Іда вийшла з води на берег біля Порт-Фурштона в штаті Луїзіана. 29 серпня через шторм в Луїзіані, Алабамі та Міссісіпі спостерігалися торнадо. У четвер Іда дісталася до Нью-Йорка, президент Джо Байден ввів там надзвичайний стан. 

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