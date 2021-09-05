У Гвінеї біля президентського палацу трапилася стрілянина, військові заявили про переворот

У Гвінеї 5 вересня біля президентського палацу відбулася стрілянина, внаслідок якої постраждали щонайменше дві людини. За інформацією джерел Reuters, за цим стоїть елітний армійський підрозділ, який очолює колишній французький легіонер Мамаді Думбуя.

Військові машини патрулюють вулиці столиці – міста Конакрі. Стрілянина біля палацу президента тривала кілька годин. Місцевим мешканцям наказали залишатися вдома.

Солдати в ефірі місцевого телебачення заявили про захоплення влади. Невідомий військовий, вбраний у національний прапор Гвінеї та оточений 8 іншими озброєними солдатами, заявив, що вони планують створити перехідний уряд.

Reuters додає, що в Інтернеті оприлюднюють фото і відео із затриманням президента Альфа Конде армійським спецназом, але достовірність кадрів поки не підтверджена.

Фото: Honourable Media Africa Twitter Президент Гвінеї в оточенні військових

Доля 83-річного президента поки невідома, пише BBC. Тим часом міністр оборони Гвінеї заявив, що спроба державного перевороту була усунена.

При цьому військові продовжують стверджувати, що уряд більше не є легітимним, а всі кордони Гвінеї закриті.

Президент Альфа Конде очолює Гвінею з 2010 року. Він неодноразово брав участь у президентських виборах починаючи з 1993. На виборах 2010 він одержав перемогу, а вже через рік на його резиденцію вчинили напад – спальню Конде обстріляли з гранатомета. Президент лишився неушкодженим.

У 2015 році Конде перееобрали на другий термін з перемогою в першому турі. Опозиція заявляла, що результати голосувань сфальсикфікували.

У 2019 у Гвінеї почалися масові протести через перенесення парламентських виборів та створення проєкту Конституції, який дозволяв Конде обратися на третій термін. Зміни до Конституції були схвалені на референдумі, після чого протести посилилися.

У жовтні 2020 Конде втретє оголосили президентом за результатами виборів, а в столиці знову почалися мітинги, в ході яких загинуло щонайменше 10 людей.

У листопаді Конде був остаточно затверджений президентом за рішенням Конституційного суду.