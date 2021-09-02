​Україна зробила безпрецедентні заходи для забезпечення святкування Рош-га-Шана, - посол

Біля могили Цадика Нахмана буде також розгорнуто мобільний госпіталь, а також створено умови для проходження ПЛР-тесту.

Українська влада вжила безпрецедентних заходів для забезпечення паломництва хасидів в Умань на святкування Рош-га-Шана і нормальної життєдіяльності міста в цей період.

Про це ефірі ізраїльського телеканалу i24 News заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

"Цього року український уряд вжив безпрецедентних заходів для належної підготовки до паломництва хасидів в Умань. В першу чергу буде розгорнуто мобільний госпіталь біля могили Цадика Нахмана. Створено умови для проходження ПЛР-тесту людей, які прибули на святкування, це робиться для їх безпечного повернення додому. В'їзд в Україну дозволяється вакцинованих людям і тим, у кого негативний ПЛР-тест і медична страховка, що покриває лікування COVID-19", - розповів посол.

Корнійчук наголосив, що українські правоохоронці переходять на цілодобовий режим патрулювання території і охорони громадського порядку.

"Очікується прибуття близько 50 тисяч паломників в Умань. На сьогодні прибуло близько 13 тисяч пілігримів. І це вже значна цифра для міста, в якому проживає 17 тисяч осіб. Знову ж таки, нам не треба забувати про обмежувальні заходи в зв'язку з COVID-19. Ми зацікавлені в забезпеченні безпеки, чистоти і порядку для всіх відвідувачів, так само як і в тому, щоб місцеве населення не постраждало", - зазначив посол.

При цьому він зазначив, що місто Умань економічно зацікавлене в щорічному паломництві хасидів.

"Ми перебуваємо на постійному зв'язку з Бреславським рабинським комітетом. В цьому році вперше з паломників буде стягуватися туристичний податок, що дозволить зберегти місто Умань в чистоті і порядку. Ми неодноразово вели діалог з рабинами про необхідність дотримання паломниками правил поведінки. У минулому році, на жаль, у нас був інцидент стрільби між двома громадянами Ізраїлю в Умані, в якому постраждав громадянин України. Я, як посол України, надіслав відкритого лист рабинату Бреславських хасидів задля недопущення таких інцидентів", - підсумував Корнійчук.

Нагадаємо, на початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року - Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана.

У 2020 році через пандемію коронавірусу паломництво з-за кордону заборонили. У 2019 і 2018 роках у святкуваннях брали участь приблизно по 30 тисяч паломників.