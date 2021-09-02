Росія відмовилась продовжити мандат місії ОБСЄ на пунктах пропуску "Донецьк" і "Гуково"

Спостерігачі працюють на них сім років.

Росія відмовилась продовжити мандат місії спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк", що розташовані на ділянці кордону з окупованими територіями України.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Росія сьогодні оголосила у Відні, що не підтримає продовження після 30 вересня місії прикордонників і спостерігачів ОБСЄ на двох контрольно-пропускних пунктах ("Донецьк" і "Гуково") на російсько-українському кордоні", - написав він у твітері.

Нагадаємо, постійна рада ОБСЄ ухвалила рішення про розміщення спостерігачів на пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" 24 липня 2014 року. Мандат був розрахований на три місяці, пізніше він постійно продовжувався.

Востаннє це сталося 22 липня 2021 року, мандат діє до 30 вересня 2021 року.

Російські пункти пропуску "Гуково" і "Донецьк" розміщені навпроти українських "Ізварине" і "Червонопартизанськ".

Фото: ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СММ) розпочала свою роботу 21 березня 2014 року на підставі запиту від уряду України в ОБСЄ і консенсусного рішення всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ.

СММ - це неозброєна цивільна місія, яка працює у всіх регіонах України. Її основні завдання - це неупереджено та об'єктивно спостерігати і звітувати про ситуацію в Україні, а також сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту. Діяльність місії здебільшого зосереджена на Донбасі.