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Через негоду запізнюється десять поїздів

Поїзд "Одеса - Чернівці" затримується більш ніж на 5 годин.

Через негоду запізнюється десять поїздів
Фото: Александр Рудоманов

"Укрзалізниця" повідомила про затримку низки поїздів через негоду та технічні збої.

Як повідомляє пресслужба компанії, затримуються поїзди:

  • №274 Одеса - Чернівці (затримка складає 5 години 10 хвилин);
  • №82 Київ - Ужгород (3 години 40 хвилин);
  • №136 Білгород-Дністровський - Чернівці (2 години 10 хвилин);
  • №49 Київ - Трускавець (2 години);
  • №791 Кременчук - Київ (1 годину 40 хвилин);
  • №12 Одеса - Львів (1 годину 10 хвилин);
  • №108 Одеса - Ужгород (1 годину);
  • №38 Запоріжжя - Київ (1 годину);
  • №26 Одеса - Рахів (40 хвилин);
  • №11 Львів - Одеса (40 хвилин).

Нагадаємо, "Укрзалізниця" продовжила до 3 вересня обмеження руху потягів через обстріл Авдіївки.

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