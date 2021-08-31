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У київській школі під час негоди зірвало тимчасовий дах і затопило приміщення 5-11 класів

Учні розпочнуть навчальний рік дистанційно.

У київській школі під час негоди зірвало тимчасовий дах і затопило приміщення 5-11 класів
Фото: EPA/UPG

У Київській гімназії №179, що у Голосіївському районі, учні 5-11 класів розпочнуть навчальний рік дистанційно через пошкодження будівлі внаслідок негоди.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"У 179-й гімназії Голосіївського району учні початкових класів у повному складі розпочнуть навчальний рік за партами, а от учням 5-11 класів доведеться на якийсь час перейти на дистанційну форму навчання. Тут під час негоди на поверсі, який добудовували, зірвало тимчасовий дах, а приміщення було затоплено", - розповіла директор Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян.

Вона зазначила, що ремонт вже розпочато.

"Будівельники постараються якомога швидше привести приміщення в порядок, щоб повернути учнів в класи", - додала Фіданян.

Загалом унаслідок негоди в Києві постраждали сім освітніх закладів. Міські служби вже повністю ліквідували наслідки в шести з них.

Нагадаємо, раніше У Києві викрили схему привласнення коштів, призначених для відновлення дитячих садочків та шкіл. За попередніми даними, з бюджету міста вивели майже 30 млн гривень.

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