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Заступника голови правління "Укрпрофоздоровниці" затримали за вимагання 1 млн гривень хабаря

Гроші призначалися за санаторій на березі Дніпра.

Заступника голови правління "Укрпрофоздоровниці" затримали за вимагання 1 млн гривень хабаря
Фото: youcontrol.com.ua

Київське управління стратегічних розслідувань Нацполіції затримало за підозрою у хабарництві заступника голови правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".

Йому закидають вимагання 1 млн гривень за відчуження санаторію "Дніпровський", який розташований на березі Кам'янського водосховища біля міста Дніпра, повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора.

Підозрюваний встиг отримати тільки половину суми. Під час передачі другого траншу в розмірі 300 тисяч гривень його затримали.

Фото: gp.gov.ua

Йому збираються повідомити про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу та обрати запобіжний захід. Встановлюються можливі співучасники.

"Укрпрофоздоровниця" належить Федерації профспілок (93% акцій) та Фонду соціального страхування (7% акцій). Компанія об'єднує понад 80 санаторно-курортних закладів, частина з яких опинилась на окупованій Росією території.

Нагадаємо, що у липні ДБР повідомляло про арешт 45 об’єктів нерухомого майна Федерації профспілок та її акціонерних товариств, а саме готельних комплексів і прибудов до них, які нібито збирались продати найближчим часом.

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