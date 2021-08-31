Шквальний вітер та злива, які накрили Київ 30 серпня ввечері, понівечили понад 350 дерев. Найбільше постраждали Оболонський, Шевченківський та Подільський райони.

Фото: www.facebook.com/zelenbud

Про це повідомила пресслужба "Київзеленбуду".

"Станом на 11 год. 31 серпня до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд» (АДС) надійшло 60 викликів про повалені та зламані дерева. Районні КП УЗН виявили на своїх балансових територіях близько 300 пошкоджених дерев. Загалом постраждало більше 350 дерев, з них чимало великих дерев вирвано з корінням", - сказано в повідомленні.

За даними "Київзеленбуду", прибирання територій почалося одразу після того, як стих дощ.

Фото: www.facebook.com/zelenbud

Фото: www.facebook.com/zelenbud

Фото: www.facebook.com/zelenbud

Фото: www.facebook.com/zelenbud

"У першу чергу, розкряжовуються дерева та гілки, які заважають руху пішоходів та транспорту, загрожують безпеці пересування. Також працівники АДС та районних КП УЗН допомагають закладам освіти прибрати повалені дерева та зламані гілки з їхніх територій", - зазначають комунальники.

Як повідомляли, вчора ввечері через зливу було паралізовано рух швидкісного трамваю в Києві.

Через учорашню негоду вранці 31 серпня без електропостачання залишалися майже 230 населених пунктів у трьох областях.